Дочь Даны Борисовой рассказала о своем наследственном расстройстве

Дочь Борисовой Полина сообщила, что у нее есть биполярное расстройство
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сообщила в Telegram-канале, что у нее есть биполярное расстройство (БАР).

Борисовой передалось БАР от матери, у которой тоже есть этот диагноз.

«Живу я на постоянной терапии. Думаю записать рилс на эту тему и рассказать поподробнее, как думаете?» — заявила дочь телеведущей.

Дана Борисова не раз рассказывала о своих проблемах с психикой. Несколько лет назад телеведущей диагностировали биполярное расстройство и маниакально-депрессивный синдром. Звезда отмечала, что обострения у нее случаются весной и осенью.

В декабре 2025-го продюсер Артур Якобсон сообщил, что расстался с дочерью Даны Борисовой из-за измены. Он заявил, что кто-то «воспользовался моментом» и соблазнил девушку, когда та была пьяна.

По словам продюсера, родственники Борисовой-младшей поддержали его. Якобсон отметил, что мать и бабушка Полины встали на его сторону. Он добавил, что сохранил с девушкой дружеские отношения.

Ранее Дана Борисова назвала главных фриков российского шоу-бизнеса.

