На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Диброва заявила, что муж не верил в развод: «Подумал, я с ума сошла»

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина заявила, что ведущий не верил в их разрыв
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина в интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» призналась, что телеведущий изначально не поверил в то, что они расстаются.

«Я сказала Дмитрию честно, что я больше не справляюсь, что я влюбилась и хочу расстаться. Это было 8 марта — подарок к женскому дню. <...> Он мне не поверил. Он подумал, что я с ума сошла. И он сказал, что это все глупость, что это невозможно», — вспомнила Диброва.

По словам бывшей супруги шоумена, он не стал выяснять, с кем у возлюбленной роман, поскольку до конца не верил в происходящее. Дибров отказывался верить, что жена уходит к другому мужчине.

Также Диброва объяснила, что действительно уже продолжительное время «общалась отдельно» с Романом Товстиком. Однако, по ее словам, изначально она не переходила границы. Как рассказала звезда, уже после того, как закрутился роман с бизнесменом, он пообещал ей, что разведется с супругой.

«Если встречаешься с человеком, симпатия есть к нему какая-то. Иначе можно было и с водителем передать подарок», — объяснила модель.

Ранее Роман Товстик признался, что дети сами решили жить с ним после развода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами