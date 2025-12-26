Диброва заявила, что муж не верил в развод: «Подумал, я с ума сошла»

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина заявила, что ведущий не верил в их разрыв

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина в интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» призналась, что телеведущий изначально не поверил в то, что они расстаются.

«Я сказала Дмитрию честно, что я больше не справляюсь, что я влюбилась и хочу расстаться. Это было 8 марта — подарок к женскому дню. <...> Он мне не поверил. Он подумал, что я с ума сошла. И он сказал, что это все глупость, что это невозможно», — вспомнила Диброва.

По словам бывшей супруги шоумена, он не стал выяснять, с кем у возлюбленной роман, поскольку до конца не верил в происходящее. Дибров отказывался верить, что жена уходит к другому мужчине.

Также Диброва объяснила, что действительно уже продолжительное время «общалась отдельно» с Романом Товстиком. Однако, по ее словам, изначально она не переходила границы. Как рассказала звезда, уже после того, как закрутился роман с бизнесменом, он пообещал ей, что разведется с супругой.

«Если встречаешься с человеком, симпатия есть к нему какая-то. Иначе можно было и с водителем передать подарок», — объяснила модель.

Ранее Роман Товстик признался, что дети сами решили жить с ним после развода.