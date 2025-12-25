На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На выставке к юбилею Олега Артемьева покажут самую ценную для космонавта вещь

В Музее космонавтики откроется выставка «Настоящий друг Олег Артемьев»
true
true
true
close
Пресс-служба Музея космонавтики

В Музее космонавтики 28 декабря 2025 года откроется выставка «Настоящий друг Олег Артемьев» к 55-летию летчика-космонавта РФ, Героя России, депутата Московской Государственной Думы, друга музея Олега Артемьева. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Проект расскажет о профессиональном пути, о семье и друзьях космонавта, о работе на орбите и в открытом космосе, подготовке к полетам. Особое внимание кураторы уделили понятию «дружба», так как одним из главных качеств, характеризующих Олега Артемьева, его близкие называют умение дружить.

Музей попросил друзей и близких Олега Артемьева поделиться фрагментами из истории их взаимоотношений, чтобы познакомить зрителей с примерами его искренней любви и желания помочь тем, кому помощь нужна.

Через личные истории показаны учеба будущего космонавта в МГТУ им. Н.Э. Баумана, работа инженером в РКК «Энергия» им. С.П. Королева, командировки на космодром, подготовка к космическому полету, участие в поисково-спасательных работах и космические экспедиции на борту Международной космической станции.

close
Пресс-служба Музея космонавтики

Артемьев передал в коллекцию музея более 500 артефактов, включая перчатки скафандра «Орлан-МК», шлемофон и полетные перчатки от аварийно-спасательного скафандра «Сокол-КВ-2», полетный костюм, стали частью постоянной экспозиции музея.

«Перчатка скафандра для выхода в открытый космос — уникальное устройство. Больше чем на 2 выхода они не рассчитаны, а если выход тяжелый и длительный, то после они уже не используются повторно. Для космонавта они — настоящий трофей, один из самых ценных предметов, единственное, что мы можем взять домой, с разрешения Генерального конструктора, со станции, кроме килограмма личных вещей. На семейном совете мы решили передать в Музей космонавтики перчатки от каждого выхода, чтобы эти ценные вещи смогли увидеть все желающие», — делится он.

В эскпозицию также вошли другие предметы, предоставленные главным героем выставки и его друзьями: фотографии, личные вещи, образцы космической техники.

Олег Артемьев после окончания МГТУ им. Н.Э. Баумана с 1998 года работал в РКК «Энергия», где занимался разработкой бортовой документации и экспериментальной отработкой методик и оборудования для работ в открытом космоса в условиях моделирования невесомости на стенде «Селен» и гидроневесомости в гидролаборатории ЦПК имени Ю.А. Гагарина. Помимо этого, принимал участие в подготовке служебного модуля «Звезда» к старту, принимал участие в подготовке к работе в открытом космосе экипажей МКС. Совершил три космических полета общей продолжительностью более 560 суток. Во время полетов на Международной космической станции космонавт восемь раз выходил в открытый космос.

Ранее в Третьяковке открылась выставка «Архетипы авангарда» с ИИ-гидом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами