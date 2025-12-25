На выставке к юбилею Олега Артемьева покажут самую ценную для космонавта вещь

В Музее космонавтики 28 декабря 2025 года откроется выставка «Настоящий друг Олег Артемьев» к 55-летию летчика-космонавта РФ, Героя России, депутата Московской Государственной Думы, друга музея Олега Артемьева. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Проект расскажет о профессиональном пути, о семье и друзьях космонавта, о работе на орбите и в открытом космосе, подготовке к полетам. Особое внимание кураторы уделили понятию «дружба», так как одним из главных качеств, характеризующих Олега Артемьева, его близкие называют умение дружить.

Музей попросил друзей и близких Олега Артемьева поделиться фрагментами из истории их взаимоотношений, чтобы познакомить зрителей с примерами его искренней любви и желания помочь тем, кому помощь нужна.

Через личные истории показаны учеба будущего космонавта в МГТУ им. Н.Э. Баумана, работа инженером в РКК «Энергия» им. С.П. Королева, командировки на космодром, подготовка к космическому полету, участие в поисково-спасательных работах и космические экспедиции на борту Международной космической станции.

close Пресс-служба Музея космонавтики

Артемьев передал в коллекцию музея более 500 артефактов, включая перчатки скафандра «Орлан-МК», шлемофон и полетные перчатки от аварийно-спасательного скафандра «Сокол-КВ-2», полетный костюм, стали частью постоянной экспозиции музея.

«Перчатка скафандра для выхода в открытый космос — уникальное устройство. Больше чем на 2 выхода они не рассчитаны, а если выход тяжелый и длительный, то после они уже не используются повторно. Для космонавта они — настоящий трофей, один из самых ценных предметов, единственное, что мы можем взять домой, с разрешения Генерального конструктора, со станции, кроме килограмма личных вещей. На семейном совете мы решили передать в Музей космонавтики перчатки от каждого выхода, чтобы эти ценные вещи смогли увидеть все желающие», — делится он.

В эскпозицию также вошли другие предметы, предоставленные главным героем выставки и его друзьями: фотографии, личные вещи, образцы космической техники.

Олег Артемьев после окончания МГТУ им. Н.Э. Баумана с 1998 года работал в РКК «Энергия», где занимался разработкой бортовой документации и экспериментальной отработкой методик и оборудования для работ в открытом космоса в условиях моделирования невесомости на стенде «Селен» и гидроневесомости в гидролаборатории ЦПК имени Ю.А. Гагарина. Помимо этого, принимал участие в подготовке служебного модуля «Звезда» к старту, принимал участие в подготовке к работе в открытом космосе экипажей МКС. Совершил три космических полета общей продолжительностью более 560 суток. Во время полетов на Международной космической станции космонавт восемь раз выходил в открытый космос.

