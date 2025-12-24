На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Третьяковке открылась выставка «Архетипы авангарда» с ИИ-гидом от Сбера

Нейросети Сбера создали интерактивные форматы для посетителей Третьяковки
true
true
true
close
Сбер

В Новой Третьяковке на Крымском Валу открылась выставка «Архетипы авангарда» — совместный проект Государственной Третьяковской галереи и Сбера. Выставка продлится до 11 мая 2026 года, сообщает пресс-служба банка.

Экспозиция предлагает новый взгляд на русское искусство начала XX века через призму 12 психологических архетипов Кэрол Пирсон: «Дитя», «Воин», «Творец», «Бунтарь», «Маг» и другие.

Каждый из 12 залов выставки оформлен в индивидуальной цветовой и пространственной символике, соответствующей одному архетипу. Здесь представлены знаковые работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Ильи Машкова и других мастеров авангарда.

Главная цель проекта — «очеловечить» авангард, сделав его понятным широкой аудитории.

«Искусство авангарда часто сложно для понимания, поскольку автор или радикально преображает реальность, или вовсе отказывается от ее воспроизведения», — отмечают организаторы.

Сбер внедрил в проект несколько ИИ-решений, которые дополняют опыт посещения галереи. Цифровым гидом стал ИИ-образ Василия Кандинского, созданный с использованием нейросетей GigaChat, Kandinsky и SymFormer. Он не только рассказывает о работах, но и ведет посетителя по «архетипическому пути».

Также реализована интерактивная инсталляция на основе теории художника Бориса Эндера. В 1923 году он начал «Таблицу синтеза формы, звука и цвета» для согласных букв русского алфавита, но не завершил ее. Нейросеть GigaChat воссоздала недостающие элементы, и каждый посетитель может сгенерировать и отправить близким уникальное послание на «алфавите Эндера».

Кроме того, гостям доступен тест на определение личностного архетипа, разработанный с участием GigaChat. Он покажет, с каким из авангардистов у посетителя наибольшее сходство. Пройти тест можно в музее или через Telegram-бот GigaChat. Также в пространстве доступна фотозона, оформленная с помощью нейросетей Сбера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами