В Третьяковке открылась выставка «Архетипы авангарда» с ИИ-гидом от Сбера

В Новой Третьяковке на Крымском Валу открылась выставка «Архетипы авангарда» — совместный проект Государственной Третьяковской галереи и Сбера. Выставка продлится до 11 мая 2026 года, сообщает пресс-служба банка.

Экспозиция предлагает новый взгляд на русское искусство начала XX века через призму 12 психологических архетипов Кэрол Пирсон: «Дитя», «Воин», «Творец», «Бунтарь», «Маг» и другие.

Каждый из 12 залов выставки оформлен в индивидуальной цветовой и пространственной символике, соответствующей одному архетипу. Здесь представлены знаковые работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Ильи Машкова и других мастеров авангарда.

Главная цель проекта — «очеловечить» авангард, сделав его понятным широкой аудитории.

«Искусство авангарда часто сложно для понимания, поскольку автор или радикально преображает реальность, или вовсе отказывается от ее воспроизведения», — отмечают организаторы.

Сбер внедрил в проект несколько ИИ-решений, которые дополняют опыт посещения галереи. Цифровым гидом стал ИИ-образ Василия Кандинского, созданный с использованием нейросетей GigaChat, Kandinsky и SymFormer. Он не только рассказывает о работах, но и ведет посетителя по «архетипическому пути».

Также реализована интерактивная инсталляция на основе теории художника Бориса Эндера. В 1923 году он начал «Таблицу синтеза формы, звука и цвета» для согласных букв русского алфавита, но не завершил ее. Нейросеть GigaChat воссоздала недостающие элементы, и каждый посетитель может сгенерировать и отправить близким уникальное послание на «алфавите Эндера».

Кроме того, гостям доступен тест на определение личностного архетипа, разработанный с участием GigaChat. Он покажет, с каким из авангардистов у посетителя наибольшее сходство. Пройти тест можно в музее или через Telegram-бот GigaChat. Также в пространстве доступна фотозона, оформленная с помощью нейросетей Сбера.