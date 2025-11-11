На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Я обязательно вернусь!»: Леонтьев выступил в Париже, несмотря на завершение карьеры в РФ

Канал «Звездная пыль»: ушедший со сцены Леонтьев дал закрытый концерт в Париже
true
true
true

Певец Валерий Леонтьев дал закрытый концерт в Париже, несмотря на заявление о завершении карьеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

СМИ не уточняет точную дату мероприятия, утверждая, что оно состоялось «на днях». Отмечается, что исполнитель выступил во Франции перед «избранной публикой»: представителями шоу-бизнеса, российскими эмигрантами и преданными поклонниками, которые специально приехали из разных уголков мира.

«Я обязательно вернусь. Я известен тем, что всегда возвращаюсь!» — сказал артист перед уходом со сцены.

Также «Звездная пыль» подчеркивает, что Леонтьев спел почти все свои хиты: «Казанова», «Дельтаплан», «Ты меня не забывай», «Зеленый свет» и другие. Большинство песен 76-летний артист исполнил вживую.

Леонтьев ушел со сцены в 2024 году, но периодически выступает на частных мероприятиях. Летом 2025 года артист также прибыл в Казань, чтобы спеть в рамках фестиваля «Новая волна». Он решил принять участие в концерте по приглашению Игоря Крутого. Это было первое за долгое время выступление Леонтьева на большой сцене.

Ранее СМИ засняли Диброва с расстегнутой ширинкой после секс-вечеринки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами