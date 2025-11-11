«Я обязательно вернусь!»: Леонтьев выступил в Париже, несмотря на завершение карьеры в РФ

Певец Валерий Леонтьев дал закрытый концерт в Париже, несмотря на заявление о завершении карьеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

СМИ не уточняет точную дату мероприятия, утверждая, что оно состоялось «на днях». Отмечается, что исполнитель выступил во Франции перед «избранной публикой»: представителями шоу-бизнеса, российскими эмигрантами и преданными поклонниками, которые специально приехали из разных уголков мира.

«Я обязательно вернусь. Я известен тем, что всегда возвращаюсь!» — сказал артист перед уходом со сцены.

Также «Звездная пыль» подчеркивает, что Леонтьев спел почти все свои хиты: «Казанова», «Дельтаплан», «Ты меня не забывай», «Зеленый свет» и другие. Большинство песен 76-летний артист исполнил вживую.

Леонтьев ушел со сцены в 2024 году, но периодически выступает на частных мероприятиях. Летом 2025 года артист также прибыл в Казань, чтобы спеть в рамках фестиваля «Новая волна». Он решил принять участие в концерте по приглашению Игоря Крутого. Это было первое за долгое время выступление Леонтьева на большой сцене.

