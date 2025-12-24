На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семья актера Лобоцкого ввела один запрет на прощании с ним

В Театре Маяковского запретили съемку на прощании с артистом Лобоцким
Владимир Астапкович/РИА Новости

Семья актера Анатолия Лобоцкого ввела один запрет на прощании с ним, которое пройдет в Театре Маяковского. Об этом пишет kp.ru.

Прощание состоится в театре 25 декабря. Родные попросили не вести съемку во время траурной церемонии.

Актриса Анна Ардова, которая 18 лет играла с Лобоцким в спектакле «Чума на оба ваши дома», назвала его уникальным партнером.

«Я всегда знала, что если на сцене у тебя порвется платье, он тебя прикроет, если вдруг забудешь текст — он за тебя его скажет, если будешь падать — Лобоцкий точно поймает, поможет, поддержит, всегда будет рядом! Таким он был на сцене, таким он был и в жизни», — вспоминает она.

О кончине артиста стало известно 20 декабря.

20 октября Telegram-канал Mash заявил, что 66-летний народный артист России Анатолий Лобоцкий обратился в больницу с жалобами на боли в груди. В начале 2024 года артисту удалили часть легкого из-за периферического рака, однако болезнь вернулась и поразила и другие органы.

Анатолий Лобоцкий — супруг актрисы Юлии Рутберг. В сериале «Молодежка» он исполнил роль папы Саши Кострова, в фильме «Калашников» — полковника Глухова. В ближайшее время должны выйти два новых фильма с его участием — «Чудо-доктор» и «Ночные кошки».

Ранее не стало актера из сериала «Друзья» Пэта Финна.

