Гордон женился в шестой раз на девушке на 38 лет моложе: «Кому какое дело?»

Телеведущий Гордон женился на 23-летней избраннице Алине
вДудь/YouTube (автор канала Юрий Дудь признан Минюстом иностранным агентом)

Телеведущий Александр Гордон женился в шестой раз на девушке на 38 лет моложе него. Об этом он рассказал в интервью журналисту Антону Красовскому на шоу «Антонимы».

Гордон заключил брак с 23-летней Алиной и объясняет случившееся тем, что «это жизнь».

«Я ничего плохого своим женам не желал и не оставлял. Кому какое дело?», — задается вопросом он

До свадьбы влюбленные встречались четыре года с перерывом на расставание. По словам Гордона, родители Алины не против их союза и планировали приехать на свадьбу. Выпуск был записано до заключения брака.

Учителем и наставником себя телеведущий не считает, а Алина заверила, что с мужем ей интересно, но иногда «нудно».

В 2022 году Александр Гордон обвенчался с на тот момент 20-летней возлюбленной арфисткой Софией Каландадзе.

У Гордона четверо детей от разных браков и отношений. От писательницы Марии Бердниковой у телеведущего есть 34-летняя дочь Анна, от журналистки Елены Пашковой 10-летняя девочка Александра и от артистки Нозанин Абдулвасиевой (ей тоже было 20 лет, когда она выходила замуж за режиссера. — Газета.Ru) 7-летний Александр и 5-летний Федор.

