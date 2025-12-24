Глава Минкультуры посетила премьеру фильма «Буратино»

Министр культуры России Ольга Любимова посетила в Москве премьеру нового фильма «Буратино». Об этом сообщает ТАСС.

Фильм в кинотеатре «Октябрь» презентовали продюсеры картины Федор Бондарчук, который в том числе исполнил роль Карабаса в картине, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и другие.

Выступая на сцене, Бондарчук выразил благодарность Минкульту и лично Любимовой, а также поблагодарил Фонд кино и мэра Москвы Сергея Собянина за поддержку фильма «Буратино».

«Чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. В нашем случае – целый город. Город, который мы построили на площадке кинопарка «Москино», — отметил Бондарчук.

Сказка «Буратино» снята по мотивам книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». В картине приняли участие телеведущий Николай Дроздов, комик Антон Шастун, певец Ваня Дмитриенко, Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Светлана Немоляева.

Фильм выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года.

Ранее актер Юра Борисов пришел на премьеру фильма «Буратино» с женой Анной Шевчук и дочерьми.