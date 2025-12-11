Елена Малышева будет вести стримы из ванной в пижаме

Телеведущая Елена Малышева будет вести стримы на платформе VK Видео. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба видеосервиса.

Ведущая медицинских программ запустила серию стримов «Доктор Малышева на VK Видео». По словам авторов, новый формат раскроет Елену Малышеву не только как эксперта, но и как человека.

«Доктор Малышева превращает бессмысленный скроллинг ленты в эффективный инструмент для долгой и здоровой жизни, а пользователи получают прямой доступ к главному врачу российского телевидения через экраны своих смартфонов и Smart TV», — обещают в команде телеведущей.

Во время прямого эфира из Останкино зрители проекта уже успели заглянуть за кулисы программы «Жить здорово!». В следующих выпусках зрители заглянут домой к Малышевой, увидят ее ванной комнате в пижаме и узнают содержимое домашней аптечки.

«Впервые Елена Малышева приглашает зрителей к себе домой, чтобы честно и открыто рассказать о том, что обычно остается за кадром. Зрители узнают о ежедневных привычках телеведущей и ее бьюти-рутине, а также заглянут в ее домашнюю аптечку и, конечно, увидят закулисную жизнь телевидения — все, что обычно скрыто от глаз», — говорится в анонсе шоу.

В формате вертикальных клипов «Медицинские советы за минуту» Елена Малышева также поделится личными лайфхаками и ответит на актуальные вопросы: «Работают ли патчи для глаз на самом деле?», «Какой крем для лица лучше всего?» или «Что делать при резкой боли в спине?».

Ранее Елена Малышева объявила о поиске стилиста.