На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Елена Малышева будет вести стримы из ванной в пижаме

Телеведущая Малышева покажет свой дом и аптечку в серии стримов
true
true
true
close
VK Видео

Телеведущая Елена Малышева будет вести стримы на платформе VK Видео. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба видеосервиса.

Ведущая медицинских программ запустила серию стримов «Доктор Малышева на VK Видео». По словам авторов, новый формат раскроет Елену Малышеву не только как эксперта, но и как человека.

«Доктор Малышева превращает бессмысленный скроллинг ленты в эффективный инструмент для долгой и здоровой жизни, а пользователи получают прямой доступ к главному врачу российского телевидения через экраны своих смартфонов и Smart TV», — обещают в команде телеведущей.

Во время прямого эфира из Останкино зрители проекта уже успели заглянуть за кулисы программы «Жить здорово!». В следующих выпусках зрители заглянут домой к Малышевой, увидят ее ванной комнате в пижаме и узнают содержимое домашней аптечки.

«Впервые Елена Малышева приглашает зрителей к себе домой, чтобы честно и открыто рассказать о том, что обычно остается за кадром. Зрители узнают о ежедневных привычках телеведущей и ее бьюти-рутине, а также заглянут в ее домашнюю аптечку и, конечно, увидят закулисную жизнь телевидения — все, что обычно скрыто от глаз», — говорится в анонсе шоу.

В формате вертикальных клипов «Медицинские советы за минуту» Елена Малышева также поделится личными лайфхаками и ответит на актуальные вопросы: «Работают ли патчи для глаз на самом деле?», «Какой крем для лица лучше всего?» или «Что делать при резкой боли в спине?».

Ранее Елена Малышева объявила о поиске стилиста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами