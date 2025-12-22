На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пригожин раскрыл россиянам секрет превращения в мировую звезду

Продюсер Пригожин: сегодня у артистов масса шансов стать мировыми звездами
Евгений Биятов/РИА Новости

У начинающих артистов сегодня есть масса шансов прославиться и стать настоящими мировыми звездами. Стартовать можно как с различных телешоу, так и просто с публикации видеороликов в соцсетях, рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин Общественной Службе Новостей.

Среди популярных шоу для начинающих исполнителей он выделил такие, как «Голос», «Фабрика звезд», которые до сих пор существуют, а также различные проекты по раскрутке певцов на музыкальных каналах. При этом собрать поклонников можно и с помощью соцсетей, подчеркнул продюсер.

«Сейчас свою фанбазу можно создать из пользователей социальных сетей, поэтому я не вижу никаких ограничений для тех, кто намерен стать звездой», — заявил он.

Пригожин посоветовал начинающим артистам активнее пользоваться соцсетями, публиковать ролики с исполнением своих песен, отметив, что на них часто натыкаются продюсеры, которые потом начинают раскручивать будущих звезд. В пример он привел марокканскую певицу Фаузию, которая выкладывала в интернет каверы, после чего привлекла внимание продюсеров и стала настоящей мировой звездой.

