Евнухи султанского гарема призвали быть самими собой в новом клипе «Последней сказки»

Вышел клип на песню «Будь самим собой» из мюзикла «Последняя сказка».

Театральная компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» представила клип на песню «Будь самим собой» из мюзикла «Последняя сказка».

В мюзикле «Последняя сказка» авторы переосмыслили образы евнухов, отойдя от исторических канонов. Здесь, рассказывают авторы, устремления скопцов лишены политического честолюбия — вместо дворцовых интриг они живут искусством и горят мечтой о сцене. В стенах султанского гарема эти персонажи находят возможность творить и радовать других.

В номере «Будь самим собой!» хореография, вдохновленная бродвейским джазом, демонстрирует голливудский лоск, классическую балетную технику, ритмичный степ и энергичные мотивы афро-джаза.

Музыку к постановке написал композитор Евгений Загот, автором текстов выступил поэт и музыкант Алексей Иващенко, хореографию, соединяющую в себе восточные мотивы и современные ритмы, придумала хореограф Ирина Кашуба, за художественное оформление отвечали сценограф Максим Обрезков, видеосценограф Ася Мухина, художник по костюмам Яся Рафикова и художник по свету Александр Сиваев.

До этого компания «Бродвей Москва» опубликовала клипы на романтичный дуэт главных героев «Волшебный полет», «Танец огня» с Анастасией Стоцкой и песню «Столица сказочного Востока».

Ранее сообщалось, что сборы мюзикла превысят два миллиарда рублей.