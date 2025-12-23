На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евнухи султанского гарема призвали быть самими собой в новом клипе «Последней сказки»

Вышел клип на песню «Будь самим собой» из мюзикла «Последняя сказка».
true
true
true
close
Пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва»

Театральная компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» представила клип на песню «Будь самим собой» из мюзикла «Последняя сказка».

В мюзикле «Последняя сказка» авторы переосмыслили образы евнухов, отойдя от исторических канонов. Здесь, рассказывают авторы, устремления скопцов лишены политического честолюбия — вместо дворцовых интриг они живут искусством и горят мечтой о сцене. В стенах султанского гарема эти персонажи находят возможность творить и радовать других.

В номере «Будь самим собой!» хореография, вдохновленная бродвейским джазом, демонстрирует голливудский лоск, классическую балетную технику, ритмичный степ и энергичные мотивы афро-джаза.

Музыку к постановке написал композитор Евгений Загот, автором текстов выступил поэт и музыкант Алексей Иващенко, хореографию, соединяющую в себе восточные мотивы и современные ритмы, придумала хореограф Ирина Кашуба, за художественное оформление отвечали сценограф Максим Обрезков, видеосценограф Ася Мухина, художник по костюмам Яся Рафикова и художник по свету Александр Сиваев.

До этого компания «Бродвей Москва» опубликовала клипы на романтичный дуэт главных героев «Волшебный полет», «Танец огня» с Анастасией Стоцкой и песню «Столица сказочного Востока».

Ранее сообщалось, что сборы мюзикла превысят два миллиарда рублей.

