Сборы мюзикла «Последняя сказка» превысят два миллиарда рублей

Мюзиклы компании «Бродвей Москва» принесли три миллиарда рублей за год
Пресс-служба «Бродвей Москва»

К Новому году кассовые сборы истории про московскую пару, попавшую в сказочный мир «Тысячи и одной ночи» — мюзикла «Последняя сказка» — превысят два миллиарда рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщила театральная компания «Бродвей Москва», подводя предварительные итоги года.

«Последняя сказка» идет уже год на самой большой мюзикловой сцене России — в Театре МДМ — в ежедневном прокате. Он стал самой масштабной и зрелищной постановкой за всю 25-летнюю карьеру продюсера Дмитрия Богачева. «Последняя сказка» стартовала 7 декабря 2024 года, сразу же установив свой первый рекорд: год назад, еще до премьерного показа, на спектакль было продано более 100 тысяч билетов, и это самые большие предпродажи в истории российского театра.

Помимо внушительных сборов, постановка является самым дорогостоящим спектаклем в истории МДМ: бюджет мюзикла почти в два раза превысил вложения в нашумевший хит «Ничего не бойся, я с тобой» — только ковер-самолет, развевающийся на ветру под звездным небом пустыни и уносящий героев в эффектный полет, обошелся создателям почти в 30 млн рублей.

В новом театре «Маска» театрального комплекса МДМ идут сразу четыре музыкальные постановки от компании «Бродвей Москва», включая «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б», комедию о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, и пародийный мюзикл «Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так!», в котором собраны более двух десятков суперхитов мировой эстрады. Осенью к ним добавились две романтические комедии – «Первое свидание» и «День влюбленных».

Эти пять спектаклей «Бродвей Москва» посмотрели почти миллион зрителей, а кассовые сборы всех постановок составили около 3 миллиардов рублей.

Весной 2025 года Дмитрий Богачев выступил сопродюсером международного тура мюзикла SIX в Барселоне — оригинальной британской постановки, рассказывающей в сатирической манере историю шести жен короля Генриха VIII языком современной поп-музыки. Сейчас Богачев со своими коллегами начал работу над испанской постановкой мюзикла, показы которой стартуют в сентябре 2026 года и продлятся около 30 недель в Мадриде, а затем отправятся в 30-недельный тур по Испании.

В 2026 году театральная компания обещает представить зрителю две премьеры и новые театральные сцены.

Ранее самые дорогие билеты на «Щелкунчика» продали за полмиллиона в первый же день.

