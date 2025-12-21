Немоляева раскрыла отношение к показу одних и тех же фильмов под Новый год

Актриса Немоляева назвала традицией показ одних и тех же фильмов под Новый год

Актриса Светлана Немоляева призналась в беседе с изданием «Абзац», что хорошо относится к показу одних и тех же фильмов под Новый год.

Немоляева отметила, что сама является участницей некоторых новогодних советских фильмов. Артистка подчеркнула, что очень любит эти картины. По ее словам, ленты стали для нее личной памятью о товарищах и коллегах, которых уже нет.

«Не могу похвастаться тем, что смотрю от начала и до конца, но иногда застреваю у телевизора. Считаю, что это традиция. Многие любят эти фильмы и дорожат ими. Когда люди меня встречают, подходят и говорят, что очень их ждут», — поделилась артистка.

Светлана Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова «Евгений Онегин». В ее фильмографии более 130 картин, включая знаменитый «Служебный роман», в котором она исполнила роль Ольги Рыжовой.

Она является лауреаткой премий «Золотая маска» и «Звезда театрала». В 2007 году Немоляева удостоилась звания народной артистки России.

Ранее Немоляева раскритиковала новогоднюю пародию на «Служебный роман».