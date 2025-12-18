В Москве появился памятник авторам сериала «Семнадцать мгновений весны»

Памятник в честь создателей фильма «Семнадцать мгновений весны» открыли в Москве

В Москве открыли памятник в честь создателей многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны». В церемонии приняли участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и министр культуры России Ольга Любимова, пишет ТАСС.

«Этот сериал не просто вошел в золотой фонд отечественного кинематографа. Скажу больше, он стал неотъемлемой частью национального самосознания. Образы, цитаты, мелодии «Семнадцати мгновений весны» прочно закрепились в нашем культурном коде», — сказал Нарышкин.

Он также выразил благодарность всем создателям кинокартины.

«Семнадцать мгновений весны» — шпионский триллер Татьяны Лиозновой по роману Юлиана Семенова — о советском разведчике Максиме Исаеве, которого в Службе безопасности рейхсфюрера СС знают как штандартенфюрера Макса Отто фон Штирлица. Он получает задание сорвать намечающиеся переговоры между немцами, американцами и англичанами. Сериал состоит из 12 эпизодов.

Ранее в Москве состоялось открытие памятника Юрию Любимову.