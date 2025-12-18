На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Телеведущая добилась заведения уголовного дела после кражи и насильной отправки в рехаб

Экс-телеведущая Мукуца заявила о задержании похитившего ее деньги знакомого
mukydza_anna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая, блогерша и бодибилдерша Анна Мукуца заявила о задержании похитившего ее деньги знакомого Владимира В. Как сообщила Мукуца «Газете.Ru», мужчина находится в следственном изоляторе.

Второй мужчина, которого она, как и Владимира, обвиняет в насильной отправке в рехаб, Тимур Л., пока проходит по делу свидетелем.

Мукуца сообщила, что с Ландау познакомилась около двух лет назад после выступлений в соревнованиях по бодибилдингу и победе. В процессе подготовки к соревнованиям, отметила Анна, подорвала здоровье, заказала на дом капельницы. Тимур работал в службе доставки и привез препараты.

«Он посочувствовал моим проблемам и вызвался помочь. Таким образом и стали общаться, он заезжал почти каждый день, даже сам ставил мне капельницы», — говорит Анна, утверждая, что параллельно молодой человек подсадил ее на «веселящий газ».

Владимира женщина называет своим давним поклонником. По словам Мукуцы, они с Тимуром сдружились, а пока телеведущая была в рехабе, якобы продали часть имущества из моей квартиры и похитили из сейфа деньги.

Покинув рехаб через пять месяцев, девушка обнаружила пропажу бытовой техники, мебели и более 7 млн рублей.

«Тимур находился в квартире, очень удивился, увидев меня. Потом куда-то вышел, а вернулся с двумя сопровождающими. Меня снова скрутили и отвезли теперь уже в другой рехаб, с еще более жесткими правилами… Сейчас, когда моим делом занялась полиция, Тимур заявляет, что все эти деньги якобы ушли на мое лечение и реабилитацию», — говорит она.

Владимир позже признался, что вместе с Тимуром они действительно продавали вещи женщины и забирали деньги из сейфа, тратя их на себя. В социальных сетях оба демонстрировали отдых за границей.

«Мне приходят угрозы с незнакомых номеров, со словами, чтобы «ходила и оглядывалась». Поэтому сейчас прячусь у подружки, боюсь за свою жизнь», — говорит она.

Адвокат Анны Михаил Тимошатов пояснил, что следствие находится на начальном этапе, есть только показания потерпевшей и подозреваемых.

«Но все может измениться после допросов свидетелей, анализа переписок, если к ним будет получен доступ. Мы будем ходатайствовать об истребовании телефонных соединений по закону Яровой», — говорит защитник.

Владимиру предъявили обвинение в краже в крупном размере, рассказывает Тимошатов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Юрист также не исключил, что руководство рехабов может быть привлечено к ответственности по статье о незаконном лишении свободы и удержании человека.

Ранее в Верховном суде заявили об ошибках нижестоящих судов в деле Долиной.

