Юрист допустил корректировку законодательства в связи с делом Долиной

Юрист Воробьев заявил, что дело Долиной может повлиять на Гражданский кодекс

Земельный юрист Кирилл Воробьев в эфире радиостанции «Говорит Москва» не исключил корректировку законодательства в связи с делом о квартире народной артистки России Ларисы Долиной.

Воробьев подчеркнул, что Верховный суд не имеет право трактовать закон, но может обобщать практику, как рассматривать дела по тому или иному процессу.

«Скорее всего, сейчас обобщат практику, далее — направят в комитет Госдумы по недвижимости всю эту практику. Будет корректироваться Гражданский кодекс или закон о регистрации. Вещи, которые содержат дыры явные, которыми пользуются мошенники уже несколько лет», — заявил юрист.

В августе 2024 года певица продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке. В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья.

16 декабря 2025-го в ВС России прошло рассмотрение жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. Суд постановил пока оставить право собственности на жилье за Лурье. Дело о продаже недвижимости отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Ранее Верховный суд определил статус Долиной.