Юрий Лоза раскрыл, за что себя упрекает в отношении с отцом-инвалидом

Певец Юрий Лоза признался, что упрекает себя за редкое общение с отцом
true
true
true
close
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза признался в Telegram-канале, что жалеет о редких встречах с отцом-инвалидом.

«Конечно же, упрекаю себя за то, что мы с ним так мало общались в последние годы его жизни. Тем более, что нам было о чем поговорить», — поделился артист.

Лоза рассказал о своем отце в Международный день инвалидов. По словам певца, когда ему было девять лет, его родитель попал в страшную аварию. В результате у отца музыканта сгорело более пятидесяти процентов кожи. Мужчине также ампутировали ногу. После двух лет реабилитации родитель исполнителя начал строить свою жизнь заново.

«Ему выдали по льготе «Запорожец» с ручным управлением, но и так большие долги нашей семьи выросли чуть ли не до луны. Конечно же, ни о каких сервисах не могло быть и речи», — рассказал артист.

Лоза отметил, что стал помощником автослесаря. Вместе с отцом он чинил «Запорожец».

«К 14 годам отец вдолбил в меня достаточно много навыков, несмотря на то, что я отчаянно сопротивлялся и всё стремился сбежать во двор или на футбольное поле. Некоторыми его афоризмами я щеголяю до сих пор, а его наставления повторяю новым поколениям», — поделился музыкант.

