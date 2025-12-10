На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрий Лоза ответил на слухи о том, что снялся в шоу «Давай поженимся!» в качестве жениха

Снявшийся в шоу «Давай поженимся!» певец Юрий Лоза опроверг проблемы в браке
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза прокомментировал «Газете.Ru» свое участие в шоу «Давай поженимся!». По его словам, его пригласили не в качестве жениха и в его браке все хорошо.

Исполнитель хита «Плот» опроверг слухи о том, что искал на проекте невесту. Он признался, что был лишь гостем и не участвовал в выборе пары.

«[Снимался] в качестве приглашенного гостя передачи», — пояснил музыкант.

Артист отметил, что в его браке все хорошо. Уже много лет он женат на Светлане Мережковской. Лоза считает, что сохранять крепкие отношения на протяжении долгого времени ему удается благодаря трем правилам.

«Нужно всего лишь соблюдать так называемое Правило трех У – уважай, уступай, удерживай!» — поделился Юрий Лоза.

Супруга певца в молодости выступала на сцене под псевдонимом Сюзанна. Однако позже она оставила эстраду и занялась литературным творчеством. У Юрия и Светланы есть сын Олег. Он пошел по стопам отца и сначала окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных, а затем Консерваторию имени Чайковского.

Ранее Юрий Лоза предрек Клаве Коке крах карьеры из-за ухода из Black Star.

