Прокуратура заявила о нарушении в деле Долиной

ТАСС: прокуратура обвинила суд в нарушении в деле Долиной
Кирилл Зыков/РИА Новости

Прокуратура обвинила суд в нарушении в деле с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС.

По утверждению прокуратуры, суд допустил нарушение, отказав покупательнице недвижимости Полине Лурье в выплате денежной компенсации.

16 декабря Лариса Долина не пришла на заседание в Верховный суд по делу о продаже квартиры. Артистка также не участвовала в заседаниях суда первой, апелляционной и кассационной инстанций.

В РИА Новости отметили, что Лариса Долина была уверена в фиктивности сделки о продаже ее квартиры. Певица считала, что договор о продаже недвижимости происходит «под контролем сотрудников правоохранительных органов» и не вступит в силу. Артистка не имела намерения на отчуждение квартиры.

В августе 2024 года певица продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на заседание по делу Долиной приехал «человек-паук» и был задержан.

