Эминем попрощался со Слимом Шейди

Рэпер Эминем попрощался со своим альтер эго Слимом Шейди, выпустив первый за четыре года альбом The Death of Slim Shady.

Музыкант признался, что пластинка концептуальная, поэтому поклонникам стоит слушать ее от начала и до конца, не останавливаясь на особо понравившихся композициях. Всего в полноформатник вошли 19 треков, а открывающая его композиция Houdini уже успела занять второе место в чарте Billboard Hot 100. Продюсированием альбома занимался рэпер вместе с Dr. Dre.

«The Death of Slim Shady» стал 12-м альбомом в дискографии музыканта. В апреле Эминем опубликовал тизер к альбому, стилизованный под тру-крайм-телешоу. В нем ведущий раскрывает причину того, почему Слим Шейди не стало. Оказывается, что у персонажа было «достаточно врагов» из-за его грубых и спорных выходок.

Впервые альтер эго рэпера появилось в Slim Shady EP в 1997 году. Рэпер назвал персонажа своей темной стороной. В 2000-м вышла ставшая хитом песня «The Real Slim Shady». Предполагается, что в ней рэпер высмеивает поп-звезд.

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