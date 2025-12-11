Лидер «Миража» раскритиковал певиц в купальниках

Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов раскритиковал певиц в купальниках. О дресс-коде звезд он высказался в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Горбашова, сам он никогда не ориентировался на чье-либо мнение в выборе образа.

«К примеру, у меня есть несколько пар ботинок New Rock, сшитых на заказ. Есть и другая обувь на массивной платформе. В 70-80-е годы массивная платформа была трендом. Все уважаемые рок- и диско-звезды носили платформы и расклешенные брюки», — отметил он.

Музыкант порадовался, что эта мода вернулась.

«В любом случае, это круче, чем шорты и купальники, которые сейчас, к сожалению, стали нормой на сцене. Мне кажется, артисты иногда путают сцену с пляжем или лужайкой на даче», — посетовал Горбашов.

Группе «Мираж» исполняется 40 лет. В интервью «Газете.Ru» солистка Екатерина Болдышева и гитарист Алексей Горбашов недавно рассказали, с чего начинался «Мираж» и каким он стал спустя четыре десятилетия, порассуждали о том, почему молодые люди слушают Татьяну Буланову и Надежду Кадышеву, а также объяснили, почему не стремятся подстраиваться под тренды и по-прежнему делают только то, что считают честным и настоящим.

