Киркоров о спортивных победах: «В планке стою 5 минут»

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о своих спортивных победах. 58-летнюю звезду цитирует aif.ru.

По словам Киркорова, он универсальный спортсмен, поскольку катался на коньках и лыжах, нырял под водой с аквалангом. Своим любимым спортивным упражнением артист назвал «планку».

«Я на планке стою 5 минут! Вы попробуйте в 60 лет столько времени простоять», — предлагает он.

Певец также отметил, что сейчас многие его друзья осваивают падел-теннис, в частности, Евгений Плющенко организует вечеринки, посвященные этому виду спорта. Сейчас из-за новогодних концертов и съемок у Киркорова нет времени изучить правила падел-тенниса, но попробовать новое ему интересно.

Недавно артист раскрыл секрет своей привлекательности. За свою внешность он поблагодарил родительские гены. .

Накануне Филипп Киркоров также появился на кинопремьере в костюме лаваша.

Ранее Киркоров заявил, что Лариса Долина справится на фоне скандала с квартирой.