На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Киркоров поддержал Ларису Долину: «Я был в таких ситуациях не раз»

Певец Киркоров заявил, что Долина справится на фоне скандала с квартирой
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров в беседе с «Пятым каналом» поддержал Ларису Долину на фоне скандала с квартирой.

Киркоров уверен, что Долина справится в этой тяжелой для нее ситуации.

«Я был в таких ситуациях не раз. Но каждый раз я появлялся, как птица феникс, и шел еще дальше», — отметил артист.

По словам Киркорова, общество имеет тенденцию хейтить знаменитостей за каждый проступок. Он также намекнул на лицемерие некоторых людей в отношении к известным артистам.

«Любимое наслаждение и забава в народе — топтать звезду. Так же, как они восхищаются всегда звездой, с таким же удовольствием они начинают ее втаптывать в грязь», — поделился певец.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. Она пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

Ранее Лариса Долина прошла психиатрическую экспертизу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами