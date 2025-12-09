Киркоров поддержал Ларису Долину: «Я был в таких ситуациях не раз»

Певец Киркоров заявил, что Долина справится на фоне скандала с квартирой

Певец Филипп Киркоров в беседе с «Пятым каналом» поддержал Ларису Долину на фоне скандала с квартирой.

Киркоров уверен, что Долина справится в этой тяжелой для нее ситуации.

«Я был в таких ситуациях не раз. Но каждый раз я появлялся, как птица феникс, и шел еще дальше», — отметил артист.

По словам Киркорова, общество имеет тенденцию хейтить знаменитостей за каждый проступок. Он также намекнул на лицемерие некоторых людей в отношении к известным артистам.

«Любимое наслаждение и забава в народе — топтать звезду. Так же, как они восхищаются всегда звездой, с таким же удовольствием они начинают ее втаптывать в грязь», — поделился певец.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. Она пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

Ранее Лариса Долина прошла психиатрическую экспертизу.