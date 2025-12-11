Шакиру высмеяли за пропаганду зоофилии

Колумбийскую певицу Шакиру высмеяли за невольную «пропаганду» зоофилии. Неудачным постом она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка посмотрела фильм «Зверополис-2» («Zootopia» на английском языке), но у себя в сторис назвала мультфильм «Zoofilia», снабдив это слово смайликом с глазами-звездочками.

Подписчики сразу разнесли скриншот с ошибкой звезды на мемы.

«Кажется, я не досмотрел до секретной концовки...» — шутят они в соцсетях.

В «Зверополисе» артистка озвучила одного из персонажей — певицу Газель. В первой части мультфильма в ее исполнении звучит песня «Try Everything».

