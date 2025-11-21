Телеведущей Елене Малышевой потребовался помощник, чтобы одеваться для ее передачи о здоровье. Об этом Малышева сообщила в своем Telegram-канале.

Стилист должен будет привести в порядок и создать цифровой каталог всей одежды звезды, еженедельно составлять подборки одежды на все дни недели и вместе с руководителем костюмерного цеха составлять наборы одежды для съемок во всех программах.

«И, пожалуйста, не пишите просто: «Я хороший стилист Маша Иванова или Федя Петров». Присылайте ссылки на ваши работы, а мы, в свою очередь, определим, кто из вас действительно хороший», — написала она.

