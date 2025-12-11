На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Мисс Финляндию» лишили короны из-за насмешки над азиатами

В Финляндии отозвали титул королевы красоты у модели Дзафче после обвинений в расизме
true
true
true
close
sarahdzafcemissuupdates/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Финскую модель Сару Дзафче лишили короны победительницы конкурса «Мисс Финляндия» после обвинений в расизме. Об этом пишет портал Yle со ссылкой на организаторов конкурса.

Титул королевы красоты передали Таре Лехтонен.

Дзафче обвинили в расизме после того, как в соцсетях распространилась фотография, на которой она в насмешку над азиатами оттягивает пальцами глаза.

«Ем с китайцем», — подписала снимок она.

Организаторы конкурса «Мисс Финляндия» подчеркнули, что осуждают расизм и дискриминационное поведение в любой форме. Они принесли извинения всем, кого могла задеть шутка, и заверили, что компания руководствуется принципами уважения, равенства, ответственности и человеческого достоинства.

В конце ноября «Мисс Эстония — 2025» отказалась от короны.

Ранее «Мисс Россия – 2025» рассказала о тренировках участниц конкурса «Мисс Вселенная».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами