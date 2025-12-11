«Мисс Финляндию» лишили короны из-за насмешки над азиатами

В Финляндии отозвали титул королевы красоты у модели Дзафче после обвинений в расизме

Финскую модель Сару Дзафче лишили короны победительницы конкурса «Мисс Финляндия» после обвинений в расизме. Об этом пишет портал Yle со ссылкой на организаторов конкурса.

Титул королевы красоты передали Таре Лехтонен.

Дзафче обвинили в расизме после того, как в соцсетях распространилась фотография, на которой она в насмешку над азиатами оттягивает пальцами глаза.

«Ем с китайцем», — подписала снимок она.

Организаторы конкурса «Мисс Финляндия» подчеркнули, что осуждают расизм и дискриминационное поведение в любой форме. Они принесли извинения всем, кого могла задеть шутка, и заверили, что компания руководствуется принципами уважения, равенства, ответственности и человеческого достоинства.

В конце ноября «Мисс Эстония — 2025» отказалась от короны.

Ранее «Мисс Россия – 2025» рассказала о тренировках участниц конкурса «Мисс Вселенная».