«Мисс Эстония — 2025» отказалась от короны

Победительница конкурса «Мисс Эстония» Бригитта Шабак публично отказалась от этого титула. Об этом сообщает People.

По словам 28-летней девушки, она стремится к равенству, расширению прав и возможностей женщин, и намерена продолжить эту работу самостоятельно без связей с «Мисс Вселенная Эстония».

Шабак отметила, что ее личные ценности расходятся с ценностями директора национального конкурса Натали Корнейчик. В то же время организаторы подчеркивают, что решение участницы не связано с какими-либо личными конфликтами.

По их словам, Корнейчик сделала все возможное, чтобы обеспечить участие Шабак в конкурсе «Мисс Вселенная». В организации также отметили, что негативные высказывания девушки о соревновании были неуместны и противоречили подписанному ею соглашению, детали которого не раскрываются.

В ноябре в Таиланде состоялся конкурс красоты «Мисс Вселенная». Он проходил в 74-й раз — и, наверное, никогда еще не сопровождался таким количеством неприятностей и громких скандалов. Главный из них прогремел уже после финала: бывший член жюри, композитор Омар Арфуш, заявил, что победа 25-летней мексиканки Фатимы Бош Фернандес была подстроена.

Ранее «Мисс Россия – 2025» рассказала о тренировках участниц конкурса «Мисс Вселенная».