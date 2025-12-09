На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Директор Ирины Аллегровой ответил на слухи о выступлениях певицы в Новый год за 25 млн рублей

Директор Аллегровой опроверг новости, что певица выступит в Новый год за 25 млн
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Директор певицы Ирины Аллегровой Владимир Квятковский прокомментировал «Газете.Ru» информацию о ее новогодних корпоративах. Он заявил, что артистка уже много лет не дает частные концерты.

По словам представителя Ирины Аллегровой, она отказывается от работы в новогодние праздники. Также он опроверг слухи, что за выступление артистка запрашивает 25 млн рублей.

«Вообще я комментарии не даю. Но у нас нет никаких корпоративов, она не работает уже много лет. Конечно [информация не соответствует действительности]. Как СВО началось, так никаких корпоративов нет. И в Новый год она не работала никогда в жизни», — поделился Владимир Квятковский.

Летом 2025 года Ирина Аллегрова впервые за долгое время выступила на сцене. Она приняла участие в «Новой Волне». После фестиваля она заявляла, что отказалась от концертов из-за пандемии и СВО, так как не может петь в непростое для страны время.

Ранее Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами