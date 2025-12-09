Директор Ирины Аллегровой ответил на слухи о выступлениях певицы в Новый год за 25 млн рублей

Директор певицы Ирины Аллегровой Владимир Квятковский прокомментировал «Газете.Ru» информацию о ее новогодних корпоративах. Он заявил, что артистка уже много лет не дает частные концерты.

По словам представителя Ирины Аллегровой, она отказывается от работы в новогодние праздники. Также он опроверг слухи, что за выступление артистка запрашивает 25 млн рублей.

«Вообще я комментарии не даю. Но у нас нет никаких корпоративов, она не работает уже много лет. Конечно [информация не соответствует действительности]. Как СВО началось, так никаких корпоративов нет. И в Новый год она не работала никогда в жизни», — поделился Владимир Квятковский.

Летом 2025 года Ирина Аллегрова впервые за долгое время выступила на сцене. Она приняла участие в «Новой Волне». После фестиваля она заявляла, что отказалась от концертов из-за пандемии и СВО, так как не может петь в непростое для страны время.

Ранее Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак в России.