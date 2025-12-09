Джейн Сеймур о сексе в 74 года: «Чувствую себя на 40»

74-летняя актриса Сеймур призналась, что все еще сексуально активна

Звезда сериала «Доктор Куинн — женщина-врач» Джейн Сеймур рассказала о сексе в 74 года. Новое интервью со звездой опубликовало издание People.

По словам актрисы, она чувствует себя скорее на 40, чем на 74, и по-прежнему «очень сексуально активна».

Сеймур уверена, что она должна стать для женщин образцом для подражания в жизни после 70 лет.

«И когда я произношу слово «70», я совсем не чувствую себя старой», — заверяет она.

Сеймур была замужем четыре раза. С 2023 года она состоит в отношениях с бывшим врачом скорой помощи Джоном Замбетти — их взрослые дети устроили им свидание вслепую. При этом до встречи с 78-летним мужчиной она клялась не заводить новых отношений.

«Он замечательный, особенный мужчина. И играет в рок-группе уже шестьдесят лет», — хвастается Сеймур.

В ноябре Любовь Успенская рассказала, что потеряла девственность в 16 лет в кустах. В тот период Успенская собиралась уехать в Киев, но познакомилась с парнем. Между ними сразу возникла сильная симпатия.

Ранее Вупи Голдберг стала прабабушкой во второй раз.