Любовь Успенская о первом сексуальном опыте: «Пошли в кусты»

Певица Любовь Успенская призналась, что лишилась девственности в 16 лет
true
true
true
close
Komsomolskaya Pravda/Picvario/Global Look Press

Певица Любовь Успенская рассказала в шоу Юлии Коваль «Sex Education», что потеряла девственность в 16 лет.

В тот период Успенская собиралась уехать в Киев, но познакомилась с парнем. Между ними сразу возникла сильная симпатия.

«Я никогда не думала, что такое может быть — с первого взгляда. Он, как волшебник, меня околдовал, и мы пошли в кусты», — поделилась исполнительница.

Позже оказалось, что молодой человек был на 10 лет старше Успенской. Позже отец артистки узнал о ее интимной связи.

«Папа хотел, чтобы мы поженились. Приехал к нему домой и сказал: «Готовь сухари, ты поедешь в тюрьму», — рассказала певица.

Успенская призналась, что родители не разговаривали с ней о сексе в подростковом возрасте. По словам артистки, ее семья была строгих нравов. Некоторые из родственников знаменитости боялись говорить название гениталий вслух. Поэтому певица самостоятельно сексуально посвящалась. К примеру, она хранила у себя в комнате американский порно-журнал Hustler.

«Как-то прихожу со школы, а бабушка ходит злая. Чувствую, что-то случилось. Она говорит: «Люба, это что? Это что? Правда?» Достает журнал, а там девушка в две руки… Я поняла, что это конец света. Что-то надо сказать такое, чтобы разубедить. Говорю: «Бабушка, какая правда? Это американцы! Они же специально придумали», — вспомнила артистка.

Ранее Любовь Успенская закрыла свой бизнес в России.

