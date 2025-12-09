Народной артистки России Ларисы Долиной не оказалось в списке финалистов национальной премии «Виктория». Это подтвердил в беседе с NEWS.ru композитор Игорь Крутой.

По его словам, это не связано с тем, что артистка продала свою квартиру мошенникам и оказалась в центре скандала.

«Это не связано с теми событиями. Ее и в прошлом году не было», — заявил Крутой.

Накануне суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. В результате покупатели квартир лишались и жилплощади, и денег. Что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Мурманске суд встал на сторону женщины, купившей квартиру по «схеме Долиной».