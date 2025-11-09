Украинцы устроили массовую драку на концерте Лободы в Молдавии

Массовая драка с участием украинцев произошла на концерте Лободы в Кишиневе

Граждане Украины устроили драку перед началом концерта украинской певицы Светланы Лободы в Кишиневе. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«На вчерашнем концерте Светланы Лободы в Кишиневе произошла драка между украинцами», — сказано в публикации.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, видно, как после спора на повышенных тонах между людьми начинается потасовка.

Как пишет издание Life, изначально конфликт возник между двумя посетительницами мероприятия. В итоге он быстро перерос в драку.

По данным «Страны.ua», на концерт артистки в Молдавию поехало много украинцев.

В сентябре издание Life со ссылкой на Shot сообщило, что Лобода столкнулась с хейтом от украинцев после использования мема из России. Она сделала промо-ролик своего нового трека с использованием мема «Мама, вызывай такси». Оригинальное видео снято в Тобольске (Тюменская область). В нем мальчик просит маму вызвать такси, после того как их выгнали из автобуса за плохое поведение.

В комментариях под постом украинские пользователи раскритиковали артистку. Они обвинили ее в исполнении песни на русском языке и хайпе на больном ребенке. Как отмечает Shot, мальчик имеет особенности в развитии.

Ранее стало известно, что бывший продюсер Лободы не закрыла ИП в России.