Украинцы устроили массовую драку на концерте Лободы в Молдавии

Граждане Украины устроили драку перед началом концерта украинской певицы Светланы Лободы в Кишиневе. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».
«На вчерашнем концерте Светланы Лободы в Кишиневе произошла драка между украинцами», — сказано в публикации.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, видно, как после спора на повышенных тонах между людьми начинается потасовка.
Как пишет издание Life, изначально конфликт возник между двумя посетительницами мероприятия. В итоге он быстро перерос в драку.
По данным «Страны.ua», на концерт артистки в Молдавию поехало много украинцев.
В сентябре издание Life со ссылкой на Shot сообщило, что Лобода столкнулась с хейтом от украинцев после использования мема из России. Она сделала промо-ролик своего нового трека с использованием мема «Мама, вызывай такси». Оригинальное видео снято в Тобольске (Тюменская область). В нем мальчик просит маму вызвать такси, после того как их выгнали из автобуса за плохое поведение.
В комментариях под постом украинские пользователи раскритиковали артистку. Они обвинили ее в исполнении песни на русском языке и хайпе на больном ребенке. Как отмечает Shot, мальчик имеет особенности в развитии.
Ранее стало известно, что бывший продюсер Лободы не закрыла ИП в России.