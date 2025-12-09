Анна Калашникова о Долиной: «Есть немало состоятельных поклонников»

Модель и певица Анна Калашникова призналась в беседе с kp.ru, что в деле с квартирой Ларисы Долиной сочувствует покупательнице Полине Лурье.

Калашникова выразила уверенность, что Долина вернет Лурье деньги, как и обещала. Она предположила, что с этим делом артистке могут помочь обеспеченные фанаты.

«Все-таки у Ларисы Долиной есть немало состоятельных поклонников, которые могут ей финансово помочь выйти из этой ситуации. И Долину жалко, и девушку тоже. К сожалению, сейчас появилось много мошенников, надо быть внимательнее», — рассказала модель.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. Она пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

Ранее Лариса Долина прошла психиатрическую экспертизу.