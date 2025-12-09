На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинской области не одобрили установку памятника солдату СВО

В Челябинской области местные жители не одобрили памятник «Семья солдата СВО»
Администрации Троицка Челябинской области/VK

Администрация Троицка Челябинской области провела опрос об установке памятника «Семья солдата СВО» скульптора Александра Тимофеева, принявшего решение безвозмездно передать свое произведение городу. Соответствующее сообщение городские власти опубликовали в соцсети ВКонтакте.

Согласно опросу, 68,4% респондентов проголосовали против предложения скульптора. В комментариях россияне высказали критику по отношению к инициативе городских властей. В частности, скульптора упрекнули в «кощунстве», а также подвергли критике предполагаемое место установки монумента.

До этого актер Павел Деревянко рассказал об установке и последующем разрушении памятника в виде него в Таганроге. По словам Деревянко, открытие памятника с его лицом являлась акцией в преддверии премьеры фильма «Семьянин». Артист назвал забавной ситуацию, что в итоге статую разрушили. Скульпторы изобразили актера с наградой премии «Оскар» в руках. Жители города отметили, что памятник был сделан из пенопласта или какого-то другого легкого материала.

Ранее художник памятника участнику СВО ответил на критику «кривого лица».

