В Челябинской области не одобрили установку памятника солдату СВО

Администрация Троицка Челябинской области провела опрос об установке памятника «Семья солдата СВО» скульптора Александра Тимофеева, принявшего решение безвозмездно передать свое произведение городу. Соответствующее сообщение городские власти опубликовали в соцсети ВКонтакте.

Согласно опросу, 68,4% респондентов проголосовали против предложения скульптора. В комментариях россияне высказали критику по отношению к инициативе городских властей. В частности, скульптора упрекнули в «кощунстве», а также подвергли критике предполагаемое место установки монумента.

До этого актер Павел Деревянко рассказал об установке и последующем разрушении памятника в виде него в Таганроге. По словам Деревянко, открытие памятника с его лицом являлась акцией в преддверии премьеры фильма «Семьянин». Артист назвал забавной ситуацию, что в итоге статую разрушили. Скульпторы изобразили актера с наградой премии «Оскар» в руках. Жители города отметили, что памятник был сделан из пенопласта или какого-то другого легкого материала.

