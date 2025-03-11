Художник памятника участнику СВО ответил на критику «кривого лица»: «Захотели обгадить»

Автор памятника солдату СВО художник Игорь Горяинов ответил в беседе с Telegram-каналом «Подъем» на критику «кривого лица» у скульптуры.

Горяинов заявил, что солдат изображен в балаклаве и снят в профиль. По мнению художника, его работу можно было снять с «достойного» ракурса. Он отметил, что участникам СВО понравился памятник.

«Как захотели обгадить, так и попытались. Вплоть до того, что в обсуждениях был подлог, представили ненастоящий комментарий. Какая-то черная зависть», — поделился автор скульптуры.

Горяинов отметил, что видел фото «Аленки из Нововоронежа», с которой сравнивают его работу. Как заявил художник, он не был в восторге от скульптуры, не выражал никаких отрицательных эмоций. Он напомнил про памятник Петру Первому в Москве, который не раз критиковали за нарушение пропорций.

«А вы видели памятники Петру Первому в Петербурге, а в Москве, понимаете? Каждый художник создает свое восприятие действительности. Они в первых же строках показали некомпетентность, обозвали звезду каким-то голландским флагом, ну хоть бы посмотрели, что такое звезда Вооруженных сил РФ. Это все пошло», — заявил художник.

По словам Горяинова, памятник обошелся в миллион рублей. Скульптура сделана из кованой меди с помощью аргоновой сварки на спонсорские средства атомной станции.

Ранее нововоронежской «Аленке» нашли жениха.