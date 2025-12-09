Ставшая лицом БДСМ-книг россиянка рассказала о новых жертвах фотографа

Попавшая на обложку БДСМ-книг россиянка по имени Дарья заявила в беседе с URA.RU, что не одна она стала жертвой фотографа Алексея Маликова.

По словам Дарьи, Маликов снимал и других несовершеннолетних девочек и продавал их снимки оптом.

«Я сейчас просто хочу предостеречь от таких ситуаций, чтобы девушки были очень осторожными в наше время, когда вот так легко можно потерять контроль над ситуацией!» — поделилась девушка.

В декабре Telegram-канал «112» сообщил, что россиянка, получившая фотосессию в подарок 10 лет назад, попала на обложки эротических книг и билборды. В 2015 году 15-летняя Дарья выиграла бесплатную фотосессию у известного в ее городе фотографа. Она не заключала договора и не спрашивала согласия родителей.

Оказалось, что Алексей продал снимки различным агентствам, и теперь продукцию с лицом девушки можно найти даже на Amazon. Позже Даша выяснила, что на немецком рынке вышло 12 эротических книг с ее изображением на обложках.

