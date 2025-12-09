15-летняя россиянка попала на обложки эротических книг после бесплатной фотосессии

Россиянка, получившая фотосессию в подарок 10 лет назад, попала на обложки эротических книг и билборды. Об этом пишет Telegram-канал «112».

В 2015 году 15-летняя Даша выиграла бесплатную фотосессию у известного в ее городе фотографа Алексея М. Она не заключала договора и не спрашивала согласия родителей.

Фотограф сделал всего четыре снимка, которые Даша потом использовала в соцсетях, но три года спустя впервые увидела обложку турецкой книги со своим лицом. По поиску в интернете она узнала, что ее фото используется повсюду.

Оказалось, что Алексей продал снимки различным агентствам, и теперь продукцию с лицом девушки можно найти даже на Amazon. Позже Даша выяснила, что на немецком рынке вышло 12 эротических книг с ее изображением на обложках.

Семья обратилась к юристам, однако с их помощью удалось добиться удаления лишь малой доли фотографий.

