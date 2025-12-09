На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сериал со звездой «Доктора Кто» помог встать на ноги королеве Великобритании

Королева Камилла рассказала, что сериал «Соперники» помог ей при пневмонии
Aaron Chown/Reuters

Королева Великобритании Камилла призналась, что сериал «Соперники» помог ей чувствовать себя лучше во время пневмонии. Ее слова передает Daily Mail.

Королева посетила съемки сериала в Бристоле, где встретилась с актерами. Она пообщалась с Алексом Хэсселлом («Миниатюрист», «Гений», «Пацаны»), Дэвидом Теннантом («Доктор Кто», «Благие знамения», «Гарри Поттер и Кубок огня»), Викторией Смерфит («Менталист», «Однажды в сказке»), Беллой Маклин («Половое воспитание») и Нафисой Уильямс («Твин Пикс», «Реанимация»).

Во время экскурсии по съемочной площадке королева Камилла призналась, что смотрела «Соперников», когда болела пневмонией.

«Клянусь, я посмотрела его запоем и после этого почувствовала себя намного лучше. С нетерпением жду выхода нового сезона», — поделилась член британской королевской семьи.

Действие сериала разворачивается в 1986 году в вымышленном графстве Ратшир. Проект рассказывает о соперничестве местной буржуазии. Картина вдохновлялась одноименным романом Джилли Купер.

