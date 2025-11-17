На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тимур Родригез и Катя Кабак поделились секретом внутреннего равновесия

Шоумен Родригез и актриса Кабак посетили премьеру фильма «Сущность» с Камбербэтчем
World Pictures

В Москве в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера психологического триллера «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Показ прошел при поддержке проекта ЧТИВО. Об этом «Газете.Ru» сообщил прокатчик — компания World Pictures.

Телеведущий Тимур Родригез и актриса Катя Кабак после премьеры поделились секретом своего внутреннего равновесия.

«В каждом человеке очень много сущностей, и важно их принимать. И обязательно нужен психолог, который всех их посчитает. У нас такой есть. Правда, за каждую сущность приходится платить отдельно. Дорого выходит», — говорит пара.

Премьеру также посетили другие знаменитости — Ирина Хакамада, Юрий Быков, Даниил Воробьев, Глафира Тарханова, Полина Фаворская, Юлия Беретта и другие.

Фильм «Сущность» режиссера Дилана Саутерна Картина снят по бестселлеру Макса Портера «У печали есть крылья». Впервые адаптацию роман получил на театральной сцене в Дублине, где главную роль исполнил Киллиан Мерфи. Премьерный показ фильма состоялся в рамках «Сандэнса» и Берлинского кинофестиваля.

По сюжету недавно овдовевший мужчина теряет самообладание под тяжестью своего горя. Он вынужден бороться с чувствами двух маленьких сыновей, только что потерявших мать, и решить, что делать с преследующей его сущностью?

В широкий российский прокат картина выйдет 20 ноября.

