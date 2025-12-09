Модель OnlyFans задержана за производство порнографии

Создательницу контента для OnlyFans Бонни Блю (Тиа Эмма Биллинджер – настоящее имя) задержали на Бали. Об этом сообщает Independent.

Блю подозревают в создании порнографического контента в стране, где большинство населения составляют мусульмане, и нарушении моральных законов. Биллинджер грозит наказание в виде 15 лет тюремного заключения и штрафа в размере около £270 тысяч (около 27 млн 839 тысяч рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»).

На Блю начали поступать жалобы после того, как она арендовала автобус для поездки по курортному острову, чтобы снять откровенный материал более чем с десятком мужчин во время «Недели выпускников». Это ежегодное празднование окончания средней школы среди учеников.

По данным полиции, в ее группу входили по меньшей мере 17 туристов мужского пола в возрасте от 19 до 40 лет. Сотрудники правоохранительных органов отпустили 14 из них. Позже Биллинджер освободили из-под стражи. У нее изъяли паспорт и отправили иммиграционным властям для дальнейшего допроса.

Как отмечает издание, в Индонезии действуют строгие законы, запрещающие производство, распространение и публичную демонстрацию порнографических материалов.

