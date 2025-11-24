Shaman возмутился вопросом о будущих детях с Мизулиной

Певец Shaman отказался отвечать на вопрос, когда заведет с Мизулиной детей

Певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) отказался отвечать на вопрос, когда заведет детей с женой Екатериной Мизулиной. Его слова передает POPCAKE.

Журналистка поинтересовалась у Дронова, когда общественности ожидать «маленьких Шаманят». Артист возмутился вопросом.

«Да что ж такое? Вот это уже точно наше личное дело. Это никого не касается», — поделился певец.

5 ноября Shaman и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поженились в загсе Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: они обменялись клятвами и кольцами, одетые в зеленую, похожую на военную форму, а также черный низ и белую обувь.

В ноябре Дронов рассказал kp.ru, что, вероятнее всего, его свадебное торжество с Екатериной Мизулиной пройдет в кругу близких. На вопрос, будет ли пышная свадьба, артист ответил: «Поживем — увидим». Исполнитель уточнил, что пара не планирует никаких «шумных историй».

При этом свадебное путешествие, по его словам, уже фактически началось, поскольку на данный момент знаменитости активно гастролируют вместе по России.

Ранее Shaman ответил на вопрос о смене фамилии после свадьбы.