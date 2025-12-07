Ларису Долину не добавили в общий номер «Песни года»

Певицу Ларису Долину не включили в общий номер премии «Песня года». Это заметила журналистка Алена Жигалова в Telegram-канале.
По словам Жигаловой, Долина не приняла участие в общем номере.
«Хотя все последние годы ни одно исполнение песни «Песня остается с человеком» не обходилось без нее», — заявила журналистка.
Издание ROCKET MAG отмечало, что Долину освистали на премии «Песня года». По словам портала, зрители негативно встретили знаменитость с криками «фу». Артистка спела песню «Я буду любить тебя». Она поблагодарила зал и ушла со сцены.
В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».
5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. Она пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.
Ранее адвокат Лурье рассказала, почему ее клиентка не верит Долиной.