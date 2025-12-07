На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Оксана Самойлова может лишиться бизнеса

«КП»: компания Самойловой начала процесс ликвидации
samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Компания модели и блогерши Оксаны Самойловой находится в процессе ликвидации. Об этом сообщает kp.ru.

Речь идет об ООО «Антураж». Самойлова владеет 50% акциями фирмы. Она является совладельцем компании с 2020 года. Этот бизнес специализируется на розничной торговле по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет. В 2024-м убытки фирмы превысили 70 тысяч рублей.

В октябре 2023 года сообщалось, что Самойлова смогла заработать на своем марафоне «Стратегия на миллион» 390 миллионов рублей.

Курс Самойловой, который, как отмечено в описании, помогает «изменить сознание и дает необходимые знания и навыки для заработка первого миллиона», прошли 11 тысяч человек. Цена на него разнится от шести до 300 тысяч рублей.

Самойлова предлагает участникам во время прохождения «Стратегии на миллион» составить карту желаний, советует отказаться от вредных привычек, ежедневно читать аффирмации, чистить зубы по три минуты и делать комплименты.

Ранее Джиган отреагировал на желание супруги стать певицей.

