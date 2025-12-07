Умер режиссер «Ребра Адама» Вячеслав Криштофович

Режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram кинокритик Андрей Плавхов.

Он отметил, что новость пришла из Киева и назвал случившееся очередной тяжелой потерей.

Плавхов рассказал, что коллеги и друзья называли режиссера Вячеком, и вспоминал о времени советского кино, когда Криштофович, живя в Киеве, работал на русском языке с известными московскими актерами. Он упоминал, что в его фильмах снимались Александр Абдулов, Олег Янковский, Анатолий Збруев, Ирина Купченко, Ольга Остроумова и другие.

По словам критика, Криштофович оставил заметный след в кинематографе благодаря тонкой авторской манере и вниманию к человеческим историям. Среди наиболее значимых работ режиссера он выделил «Ребро Адама», где одну из лучших ролей сыграла Инна Чурикова, а также «Двух гусар», «Мелочи жизни», «Приятеля покойника» и другие картины.

Всего кинодеятель снял почти три десятка фильмов, среди которых «Одинокая женщина желает познакомиться», «Перед экзаменом» и «О нем». Плавхов добавил, что, хотя они с Криштофовичем давно не общались, память о творческих и личных связях для него остается важной.

Фильм «Ребро Адама» рассказывает о московской семье, где в тесной квартире живут четыре женщины: мать-одиночка Нина (Инна Чурикова), ее две дочери Лида и Настя, а также парализованная бабушка. Сюжет вращается вокруг бытовых проблем, отношений с мужчинами, карьерных надежд и нежданной беременности. Кульминация наступает на дне рождения бабушки, когда все мужья и женихи собираются вместе, а парализованная женщина неожиданно избавляется от недуга.

