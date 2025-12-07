На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер режиссер «Ребра Адама» Вячеслав Криштофович

На 79-м году жизни скончался режиссер Вячеслав Криштофович
true
true
true
close
Pavlo_bagmut/Global Look Press

Режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram кинокритик Андрей Плавхов.

Он отметил, что новость пришла из Киева и назвал случившееся очередной тяжелой потерей.

Плавхов рассказал, что коллеги и друзья называли режиссера Вячеком, и вспоминал о времени советского кино, когда Криштофович, живя в Киеве, работал на русском языке с известными московскими актерами. Он упоминал, что в его фильмах снимались Александр Абдулов, Олег Янковский, Анатолий Збруев, Ирина Купченко, Ольга Остроумова и другие.

По словам критика, Криштофович оставил заметный след в кинематографе благодаря тонкой авторской манере и вниманию к человеческим историям. Среди наиболее значимых работ режиссера он выделил «Ребро Адама», где одну из лучших ролей сыграла Инна Чурикова, а также «Двух гусар», «Мелочи жизни», «Приятеля покойника» и другие картины.

Всего кинодеятель снял почти три десятка фильмов, среди которых «Одинокая женщина желает познакомиться», «Перед экзаменом» и «О нем». Плавхов добавил, что, хотя они с Криштофовичем давно не общались, память о творческих и личных связях для него остается важной.

Фильм «Ребро Адама» рассказывает о московской семье, где в тесной квартире живут четыре женщины: мать-одиночка Нина (Инна Чурикова), ее две дочери Лида и Настя, а также парализованная бабушка. Сюжет вращается вокруг бытовых проблем, отношений с мужчинами, карьерных надежд и нежданной беременности. Кульминация наступает на дне рождения бабушки, когда все мужья и женихи собираются вместе, а парализованная женщина неожиданно избавляется от недуга.

Ранее умер актер из «Сталинграда» и «Петербургских тайн».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами