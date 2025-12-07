На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Риме прошел концерт солистки Большого театра

Оперная певица Анна Аглатова спела в Риме
anna_aglatova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солистка Большого театра, оперная певица Анна Аглатова выступила в Риме. Об этом сообщает РИА Новости.

Аглатова спела в рамках благотворительного концерта, организованного Международным фондом культуры и науки «Гармония» при содействии посольства России при Ватикане. Концерт прошел в базилике Сан-Лоренцо-ин-Дамазо. На нем музыканты исполнили произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Джузеппе Верди и Франца Шуберта.

В выступлении также приняли участие народный артист России Захар Брон, заслуженный артист РФ Авнэр Вэриус, а также камерный оркестр «Виртуозы Италии».

«Аве Мария» Шуберта я решила исполнить на латыни: думаю, что так это будет намного правильнее, хотя все знают, что там немецкий текст», — поделилась певица.

Аглатова отметила, что композиции, звучавшие на концерте, посвящены папе Римскому Франциску.

Папы Римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет.

В мае папой Римским стал Лев XIV (Роберт Прево) в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол. Прево обратился к верующим со словами: «Мир вам всем!» и призвал их строить мосты диалога.

Ранее в Ватикане дроны изобразили портрет папы Римского Франциска.

