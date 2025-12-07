Ревва призвал сажать сталкеров в тюрьму

Певец и комик Александр Ревва заявил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что проблему со сталкерами нужно решать на законодательном уровне.

По словам Реввы, людей, которые преследуют и пытаются навредить кому-то, стоит сажать в тюрьму.

«Сталкеры, я хочу к вам обратиться, я понимаю, что проблема в ваших каких-то психических... Прошу вас, не мешайте артистам творить и масштабировать любовь», — отметил артист.

Таким образом Ревва прокомментировал сообщения певца Влада Соколовского о получении угроз похищения его трехлетнего сына. По словам певца, он и жена уже более трех лет получают жуткие сообщения в соцсетях и мессенджерах от двух женщин. Артисты публично попросили обратить внимание на их проблему председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

«Нам важно, чтобы дело дошло до Бастрыкина. Мы действительно чувствуем угрозу, у Лины было несколько нервных срывов, она ходила в клинику. У нас есть понимание, кто это пишет. Некоторые вещи удалось зафиксировать», — отметил Соколовский.

