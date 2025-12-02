На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На актрису подали в суд из-за укуса ягодицы коллеги

Актрису Фридман обязали выплатить 189 тысяч рублей из-за укуса за ягодицу
Depositphotos

На австрийскую актрису Анну Вернер Фридман подали в суд из-за укуса. Об этом сообщает n-tv.de.

По данным издания, в 2023 году Фридман слишком сильно укусила коллегу за ягодицу во время театрального представления. Потерпевшая запротоколировала травмы и подала иск на девушку. Сейчас суд принял решение взыскать с актрисы штраф в размере €2100 (189 714 рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»).

2 декабря в Санкт-Петербурге Кировский районный суд привлек мужчину к административной ответственности за картинку с «волком-нацистом», опубликованную в социальной сети «ВКонтакте».

Оперуполномоченный выявил, что 20 января 2023 года на странице пользователя «Михаил Сталкер» в разделе «Фотографии» было размещено изображение мультперсонажа — волка в нацистской военной форме с немецким крестом на фоне танка с немецким крестом.

На правом нагрудном кармане формы персонажа изображен орден, на котором присутствует свастика. Подсудимый, Михаил Чесноков, в судебном заседании вину признал частично, поскольку картинка с волком — кадр из детского мультфильма «Маша и медведь».

Ранее в суд передали уголовное дело племянника Екатерины Варнавы.

