Лопес удалила татуировку, сделанную в честь Аффлека

The Sun: певица Лопес удалила татуировку в честь Аффлека через год после развода

Певица и актриса Дженнифер Лопес удалила татуировку, посвященную ее бывшему мужу, актеру Бену Аффлеку. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечает издание, на последних концертах поклонники заметили, что татуировка Лопес в виде бесконечности была изменена. Теперь на этом месте изображена колибри.

Лопес сделала татуировку в 2023-м ко дню святого Валентина. На ней были символ бесконечности со стрелой, пронзающей его, и именами знаменитостей.

16 июля 2022 года Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. 20 августа 2024 года стало известно, что влюбленные развелись. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля.

В октябре 2025-го экс-супруг Дженнифер Лопес, тренер и продюсер Охани Ноа, рассказал, что она изменяла ему в их браке. Он заявил, что поп-исполнительница сама виновата в том, что их брак распался.

Таким образом Ноа ответил на слова Лопес в подкасте Говарда Стерна. В нем она заявила, что никто из четырех бывших мужей никогда по-настоящему ее не любил.

Ранее Фриске тайно вышла замуж.