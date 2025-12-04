На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фриске тайно вышла замуж: «Даже родители не знали»

Блогерша Наталья Фриске вышла замуж
true
true
true
close
Telegram-канал «Natalia Friske»

Блогерша Наталья Фриске сообщила в Telegram-канале, что тайно вышла замуж.

Фриске опубликовала ролик из МФЦ, где расписалась блогерша. В нем сотрудница центра объявляет знаменитость и ее возлюбленного мужем и женой. После этого пара поцеловалась.

«Да-да, вы не ослышались – об этом никто не знал, даже родители! Как так получилось? Честно признаться, сама удивлена, но, кажется, любовь нашла меня тогда, когда я меньше всего ее ожидала», — поделилась блогерша.

По словам Фриске, ее муж — надежный, заботливый и искренний. Девушка призналась, что счастлива.

«Особенно радует, что у нашей маленькой Луны теперь есть любящий папа. Это огромный подарок не только для меня, но и для нее. Семья — это тепло и опора, и я безмерно благодарна судьбе за этот новый этап», — заявила знаменитость.

Фриске посоветовала не бояться неожиданностей. Она также поблагодарила поклонников за поддержку.

Фриске воспитывает дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Блогерша не раз рассказывала, что мужчина не участвует в воспитании ребенка. Более того, у малышки стоит прочерк в графе «отец».

Ранее Фриске потратила почти 400 тыс. рублей на детский сад.

