Охлобыстин рассказал о семейных новогодних традициях

Илья Питалев/РИА Новости

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с aif.ru, что очень хорошо относится к Новому году.

Охлобыстин рассказал, что под Новый год вместе с женой ходит на ночное богослужение. Они приезжают в храм на службу в 22:00. Они встречают 1 января с причастия.

«И те же праздничные огни, тот же блеск и сияние золота визуально и тактильно ощущаются в храме иначе. И действительно, получается продлить это ощущение детского праздника, ожидание чуда. Из храма едем домой или к родителям», — поделился артист.

По словам Охлобыстина, богослужение помогает сохранять ощущение праздника, которое он начал терять с возрастом.

«Стал прагматичным, взрослым, многодетным, таким внутренне суровым. Но мне очень хотелось сохранить праздничные детские интонации в своей жизни», — отметил актер.

В ноябре Охлобыстин признался, что является плохим режиссером. По словам звезды, ему не хватает административного таланта для работы в этой профессии. Актер не исключил, что может снять хорошее кино, если постарается. Однако, по его мнению, есть большая вероятность, что у него случится инсульт во время работы над картиной.

Ранее Любовь Успенская рассказала, как создает новогоднее настроение.

